Ogier'le ei meeldi Hyundai ja Belgia ralli seotus

Kuuekordset autoralli maailmameistrit Sebastien Ogier'd pani kulmu kergitama fakt, et Hyundai meeskonna palgaline Alain Penasse on ühtlasi ka Ypres'i ralli organiseerija.

Autoralli MM-sarja hooaja lõpuni jääb kaks etappi ja Belgias toimuva Ypres'i ralli võib saada tiitliheitluse osas kaalukausiks. Praegu on Elfyn Evansil (Toyota) 111, Ogier'l (Toyota) 97, Thierry Neuville'il (Hyundai) 87 ja Ott Tänakul (Hyundai) 83 punkti.

Ogier teatas pärast nädalavahetusel lõppenud Sardiinia rallit, et ei tea Belgias valitsevatest teeoludest midagi. "Loomulikult ei tohi me katsetele minna," sõnas prantslane. "Ma loodan vähemalt, et olukord on kõigi jaoks ühesugune."

Kui Toyota sõitjalt paluti täpsustust, lisas Ogier" "Noh, ma ei tea, lihtsalt [Hyundai] tiimi mänedžer [Alain Penasse] on ralli organisaator. See on pisut imelik."

"Aga ma ei soovi siinkohal diskussiooni alustada. Valmistume nii hästi kui võimalik, kasutades vahendeid, mis meil käes on ja eks näis, mida suudame," lõpetas prantslane.

Penasse kommenteeris Ogier' sõnu DirtFishi vahendusel järgnevalt: "Kõik teavad mu tööd ja suhteid Ypres'iga, nii et siin polnud midagi uudisväärtuslikku."

Belgia MM-ralli sõidetakse 20.-22. novembril. Kolme päeva jooksul läbitakse 23 kiiruskatset kogupikkusega 289,54 kilomeetrit.