FIA ei kahtle Ypres'i ralli toimumises

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) direktori Yves Mattoni sõnul on ta väga optimistlik järgmisel kuul toimuva Ypres'i ralli suhtes. Autoralli MM-etapi korraldamise otsustavad lõplikult Belgia riiklik ja piirkondlik valitsus, kuid hetkel ohumärke pole.

"Võistluse toimumist toetatakse ja hetkel ei näe ma küll põhjust, miks see peaks ära jääma," ütles Matton portaalile Dirtfish.

Ypres'i ralli toimub 19.- 22. novembrini ning hetkel panevad korraldajad võistlust kokku tavapärase ajakava järgi. "Me ei ole seadnud korraldajatele kindlaid tähtaegu, sest praegu ei saa milleski sada protsenti kindel olla," jätkas Matton. "Ma saan vaid öelda seda, et me üritame korraldajatega vältida olukorda, kus valitsus palub võistlus ära jätta vaid paar päeva enne sündmuse toimumist."

Matton tõstis siinjuures esile ja tõi heaks näiteks Rally Estonia korraldajate ja Eesti valitsuse koostööd ja selle tähtsust.