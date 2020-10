Federerilt nõu saanud noor Šveitsi tennisist tegi Pariisis kuldse duubli

Üksikmängus oli kõigi aegade esimene juunioride slämmifinaal, kus vastamisi šveitslased – seitsmendana asetatud Stricker alistas enda kaasmaalase, kaheksandat paigutust omanud Leandro Riedi 6:2, 6:4.

Mõned tunnid hiljem pidi Stricker taas väljakule minema ja võitis siis koos itaallasest paarilise Flavio Cobolliga ka paarismängus karika, olles finaalis täpselt sama tulemusega ehk 6:2, 6:4 üle kaheksandana asetatud brasiillastest Natan Rodriguesest ja Bruno Oliveirast. Strickeril ja Cobollil oli kolmas asetus.

"Uskumatu päev," õhkas Stricker pärast topelttriumfi. "Ma ei suuda isegi kirjeldada, mis toimus. Aga kindlasti aitab see mind edasi, tahan karjääriga jätkata."

Prantsusmaa lahtistel tegi viimati poiste seas duubli Guillermo Perez Roldan 1986. aastal, viimane noormees, kes võitis ühel slämmiturniiril nii üksik- kui paarismängu, oli Wu Yibing 2017. aasta US Openil.

Enne Strickerit võitis viimati šveitslane noormeeste slämmiturniiri 2003. aastal, kui Stan Wawrinka triumfeeris samuti Prantsusmaa lahtistel.

Strickeri edule aitasid kaasa kuulsalt kaasmaalaselt, 20-kordselt slämmivõitjalt Roger Federerilt saadud nõuanded. "Ta ütles, et peaksin enda servi parandama," rääkis Stricker, kel oli jaanuaris võimalus Federeriga koos trenni teha. "Ja seda ma ka tegin. Arvan, et mu serv on nüüd oluliselt parem ja see aitas mind siin kõvasti."

Tüdrukute turniiril võidutses 17-aastane prantslanna Elsa Jacquemot, kes sai finaalis 4:6, 6:4, 6:2 jagu 18-aastasest venelannast Alina Tšarajevast.

Viimane prantslanna, kes koduse slämmiturniiri noorteturniiri võitis, oli Kristina Mladenovic, kes sai sellega hakkama 2009. aastal.