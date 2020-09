Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid välja "Spordisõber 2020" laureaadid

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Tõnis Lukas ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles, et aus sport on osa kultuurist, see ühendab rahvast ja seega peaksid spordivõistlused toimuma ka raskete aegade kiuste. "Spordivaldkonda on raske ette kujutada ilma erasektori ja ettevõtete toetuseta. See tugi aitab särada meie tippsportlastel ning toetab ka liikumisharrastust ehk pakub meile ülevaid emotsioone ja paneb eestlased trenni tegema ja tervislikumalt elama. Tänan kõiki meie spordisõpru, kellest paljud on sporti toetanud juba alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest alates ning olnud spordile toeks nii headel kui halbadel aegadel," lausus Lukas.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu spordi ja liikumise toetajatele. "Elame väga unikaalsel ajal, kus ühtegi päeva ei saa olla tervise peale mõtlemata. See on toonud esile ka mõtlemapanevad numbrid. Sporti ja liikumisse panustab avalik sektor 100 miljonit eurot aastas, inimesed ise klubimaksude ja osalustasudega peaaegu teist sama palju ja siis on umbes 50 miljonit sellist raha, mida panustavad spordi toetajad. Osad paistavad välja, osad mitte, osad ei soovigi välja paista. Suur tänu kõigile, kes panustavad ja selle käitumisega innustavad ka teisi. See raha läheb Eesti inimeste tervisesse, ühtekuuluvustundesse ja riigi kuvandisse. Samas on oluline meeles pidada, et ka raha hakkab alles siis tööle, kui seal on teiesugused inimesed, kes panevad selle raha tööle ja annavad sisu. Koostöö teeb sellest õige, küpsenud vilja. Suur-suur tänu, et te olemas olete!" ütles Sõõrumaa.

Spordisõbra laureaatide nimel sõna võtnud Heiti Hääl ütles kõigi laureaatide nimel, et tunnustus tehtu eest on alati meeliülendav. "Kindlasti on kõik Spordisõbrad olnud spordi sõbrad juba lapsepõlvest saati ega saa sellest siiani lahti. Spordis saavad meie parimad mõõtu võtta maailma parimatega ning sport on üks väheseid valdkondi üldse, kus selline mõõduvõtt toimub. Olümpiavõitjate saavutused on uhkuseks kogu rahvale ning emotsioonide vitamiinid, mida tippsportlased meile pakuvad, on meie kliimas ja väheses päikeses inimesele väga vajalikud ja sport on üks väheseid kohti, kust neid vitamiine saab. Tippspordi taimelavaks on noortesport ja töövõimelise elanikkonna aluseks tervislikud eluviisid. Spordiobjektide taristu on kõigi sektorite koostöös ühisel toimetamisel uskumatult arenenud ning sport on muutunud kõigile soovijatele oluliselt kättesaadavamaks. Suurim pingutus on tõusta tugitoolist ja minna tossupaelu kinni siduma. Igaühe kohus on panustada ning iga panus on väärtuslik. Täna tunnustuse saanute nimel julgen ka lubada, et kellegi panus ei lõppe siin sellel hetkel. Vastupidi - see tänu on meile kõigile motivatsioon panustada tulevikus veelgi rohkem," rääkis Hääl.

Spordisõbrad 2020:

Eesti Kaitsevägi (esitaja: Eesti Laskurliit)

Kaitsevägi on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka laiemalt valdkonna ja ühiskonna arengut. Kaitsevägi võimaldab kohustuslikku ajateenistusse kutsutud tippsportlastel jätkata treeningutega ka ajateenistuse läbimise ajal spordirühmas. Lisaks tegutses kuni käesoleva aastani Staabi- ja sidepataljoni koosseisus 15-st tippsportlasest koosnev kaitseväe spordirühm, mis oli väga oluline toetus Eesti spordile. Lisaks tippspordile toetab Kaitsevägi ka erinevate ürituste kaudu rahvasporti ja liikumisharrastust, näiteks iga-aastase Scoutsrännaku matkast võtab osa ligi 2000 inimest ning Sinilillejooksul antakse läbi tervisespordi au neile meestele ja naistele, kes on rahvusvahelistel operatsioonidel Eesti julgeoleku eest seisnud.

ERGO (esitaja: Eesti Olümpiakomitee)

ERGO on olnud Eesti Olümpiakomitee toetaja aastast 2010. Läbi toetuse on kaasa aidatud noorte sportlaste arengule, andes välja ERGO noorsportlase stipendiumit ja panustades noorsportlastele suunatud EOK motivatsioonikoolituste sarja "Lase tiiger välja!".

Salvest (esitajad: Eesti Judoliit, Tartu Spordiliit)

Salvest AS on olnud pikaajaline Eesti Judoliidu, kohalike judoklubide ning teiste spordialade toetaja. Läbi aastate on Salvest AS toetanud lisaks judokoondisele ka noorte Eesti judokate arengut, ulatades abikäe noorte judovõistluste korraldamises näiteks auhindadega. Samuti on AS Salvest pikkade aastate jooksul toetanud Tartu maratoni erinevaid üritusi. Spordialadest on Salvestilt suurimat toetust pälvinud veel võrkpall, sulgpall ja tennis.

Selver (esitajad Pärnu Kahe Silla Klubi, Hiiumaa Jalgpall MTÜ)

Selver on Eesti sporti panustanud 25 aastat. Selveri toetatav liikumissari Selver Eesti Linnajooksud koondab Eesti suurimate linnade populaarseimaid liikumisüritusi, olles ühtlasi Baltimaade suurimaks jooksu- ja käimissarjaks: 2019. aastal võttis üheksaetapilisest sarjast osa enam kui 56 tuhat erinevas vanuses harrastajat. Selver on esitajate poolt välja toodud ka kui Hiiumaa jalgpalli tugev ja pikaajaline partner.

Tradehouse Ilukaubamaja (esitajad: TTÜ Spordiklubi, Sportlio OÜ, Eesti Kergejõustikuliit, Rally Estonia, Stamina Spordiklubi)

Tradehouse Ilukaubamaja annab tänavu kaheksandat aastat välja Noorsportlase Stipendiumi, olles seniste aastate vältel panustanud noortesse stipendiumi läbi 140 000 eurot. Samuti on Tradehouse Ilukaubamaja 2019. aasta Eesti Karikavõitja TalTech/Tradehouse võrkpallinaiskonna nimisponsor ja meeste Balti Liigas osaleva TalTech võrkpallimeeskonna sponsor. Lisaks kutsuti firma poolt 2019. aastal ellu heategevusliku spordijalatsite kogumise kampaania "Spordihüpe". Tradehouse on pikaajaline Eesti Kergejõustikuliidu toetaja, aidanud kaasa Baltikumi suurima mootorispordi ürituse Shell Helix Rally Estonia korraldamisel ning asus 2019. aastal populaarse Stamina Spordiklubi Tervisejooks ja -kõnd sarja nimitoetajaks.

Verston Ehitus (esitajad: Järvamaa Spordiliit, Paide linnavalitsus)

Paidest pärit ettevõte panustab kogukonda, olles Premium Liigas mängiva Paide Linnameeskonna suursponsoriks ning on aidanud meeskonnal laiendada oma tegevust üle Järvamaa – üle 20 treeninggrupi ja ligi 400 noort pallisõpra on tänu Verston Ehitusele saanud igapäevaselt ennast arendada. Auhinnale esitajate hinnangul mõtestab ettevõte spordi toetamist oma panusena, et sportivatest noortest kasvavad head ja edasipürgivad inimesed, kes oskavad keskenduda, teha meeskonnatööd ning olla teistele eeskujuks.

Wendre (esitaja: Pärnumaa Spordiliit)

Wendre toetab Pärnumaal suures mahus erinevate spordisündmuste toimumist nii rahaliselt kui ka toodetega. Lisaks on Wendre Eesti firmaspordi Lääne-Eesti nägu, olles spordisõbralik ka oma töötajate jaoks.

Aivar Tuulberg ja Raivo Rand ehk Rand ja Tuulberg Grupp AS (esitaja: Tartu Spordiliit)

AS Rand ja Tuulberg on aastate jooksul toetanud erinevaid üle-eestilisi spordiüritusi. Sealjuures on nad peatoetajaks Tartu Ülikooli Spordiklubis viljeletavatele spordialadele. Nende toetuse abil lükati käima ka professionaalne rattatiim Cycling Tartu.

Heiti Hääl (esitajad: Eesti Ratsaspordi Liit, Eesti Triatloni Liit, Spordiklubi Le Glaive)

Heiti Hääl on panustanud märkimisväärselt spordi valdkonda, toetades läbi oma ettevõtete paljusid spordialasid ning on ka eraisikuna paljude sportlaste toetaja. Lisaks aitab Hääl kaasa erinevate võistluste ja ürituste toimumisele. Näiteks on tema ettevõte Alexela Tallinn International Horse Show suurtoetaja, tänu millele on Eesti ratsaspordi tase märgatavalt tõusnud.

"Spordisõber" on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt mullu ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.