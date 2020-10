Valitsus toetaks autoralli MM-etapi korraldamist ka 2021. aastal

Valitsus otsustas neljapäeval, et toetab autoralli MM-sarja ametliku etapi korraldamist 2021. aastal sarnaselt 2020. aastale, kui WRC sarja korraldusõiguse omanik ja Rally Estonia sõlmivad kokkuleppe võistluse Eestis korraldamiseks.

"Rally Estonia oli üliedukas ning sai rallimaailma tippudelt väga kõrgeid hindeid ja hinnanguid. Tänu kõigi osapoolte suurele rahulolule on Rally Estoniale ja Eesti riigile tehtud ettepanek WRC-sarja etapi korraldamiseks ka järgmisel aastal," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas pressiteate vahendusel.

"See viiks Eesti taas sadade miljonite inimesteni üle maailma ning loomulikult saavad korraldajad loota riigi igakülgsele toele. Muidugi on WRC sarja korraldamine ülisuur võimalus kogu Eesti majandusele, eelkõige turismimajandusele. Eriti arvestades, et 300-kilomeetrine trass läbiks mitmeid maakondi Lõuna-Eestist seekord ka Jõgevamaani välja."

Neljapäeval, 8. oktoobril koguneb FIA mootorispordinõukogu, mille raames kinnitatakse muuhulgas 2021. aasta WRC-sarja kalender. Rally Estonia on 2021. aasta kalendri tööversioonis ühe võimaliku etapina sees kuupäevadel 15.-18. juuli, millele järgneb Soome ralli 29. juulist 1. augustini. Hooaeg lõppeks 21. novembril Jaapanis.

MM-etapi korraldamise eelarve on 4,3 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit taotleb korraldaja Eesti riigilt. Ülejäänud 1,8 miljon eurot on erasektori panus ja piletitulu.