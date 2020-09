FIA: Rally Estonia debüüt annab neile ka tulevikus õiguse MM-kohale konkureerida

"Teame, et meil on kalendris vähem vabu kohti kui on rallisid, aga see annab neile [Rally Estoniale] vähemalt õiguse kuuluda nende rallide sekka, mis võivad potentsiaalselt MM-sarjaga liituda," rääkis Matton portaalile Dirtfish. "Seda on veel vara kinnitada, aga kindlasti saame öelda, et see, mida nad saavutasid, annab neile õiguse sellesse nimekirja kuuluda."

"Olen saanud tagasisidet, et Rally Estonia tase oli tõeliselt kõrge," jätkas FIA rallidirektor. "See oli ka WRC jaoks kõrgeklassiline ralli ning korraldajatel oli selleks aega vaid mõned nädalad. Mitte ainult ei suutnud nad organiseerida MM-sarja tasemel rallit, aga nad tegid seda koroonaviirusest tingitud piiranguid arvesse võttes."

"Nad on suutnud korraldada ühe parima ralli, mida sel aastal MM-sarjas näeme," kinnitas Matton.