Pliškova põhjendab traumat tiheda mängugraafiku ja kattevahetusega

Kaheksa parema seas alistas Pliškova belglanna Elise Mertensi 6:3, 3:6, 6:0 ja sai poolfinaalis jagu kaasmaalannast Marketa Vondroušovast 6:2, 6:4, kuid finaalis rumeenlanna Simona Halepi vastu tšehhitaril võimalust ei olnud.

"Ma pean külastama arsti, et uurida, kas ei ole ehk tegu tõsisema vigastusega. Ma küll loodan, et mitte. Kuid see tuli ilmselt iga päev mängimisest ja rasketest matšidest," lausus Pliškova WTA Insiderile.

"Ma küll mängisin mõned kahesetilised mängud, aga see on ikkagi savi, kuhu ma tulin suht kiiresti kõvakattega väljakult. Palju libistamist ja jooksmist, eriti kahes viimases matšis. Ma arvan, et tundsin seda juba mängus Mertensiga ja pärast on [valu] iga päev kasvanud."

Tšehhitar märkas probleemi nii ööl enne esmaspäeva kui ka hommikul. "Korraks mõtlesin, kas peaksin üldse mängima. Aga sa ju ikka tahad proovida," lausus Halepile avaseti 0:6 kaotanud ja teises setis 1:2 taga olles loobumisvõidu andnud Pliškova.

"Jah, ma olin kindel, et asjalood polnud head, aga selline mu otsus oli. Suur au Simonale. Kellegi teise vastu oleks ehk olnud võimalus miskit ära teha, aga tema ei anna midagi niisama ära. Pead olema sada protsenti valmis."

Juba nädala pärast algavad hiliskevadest sügisele lükatud Prantsusmaa lahtised. Pliškova usub, et saab kaasa lüüa. "Ma loodan olla valmis. Selleni on nädal, nii et aega on küll. Ma pean ehk pühapäeval Pariisis mängima, aga mõned vahepealsed päevad võivad palju aidata."

Prantsusmaa lahtistel on Pliškova jõudnud parimal juhul poolfinaali (2017), kuid kahel eelmisel korral on tulnud piirduda kolmanda ringiga.