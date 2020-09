Mäkinen: Ott käitus täiesti rumalalt ja ebaspordimehelikult

Türgi ralli eelviimaseks katseks oli pikim, 38-kilomeetrine Cetibeli mõõduvõtt, kus Tänakul enam midagi püüda ei olnud, sest laupäeval oli eestlane katkestanud ja jätkas veel üksnes punktikatse punktide nimel.

Tänak pidanuks vastavalt reeglitele esimesena startima, mis tähendanuks teistele tee puhastamist ja rehvidele suuremat koormust.

Võrreldes konkurentidega pehmemad rehvid valinud eestlane läks kõigepealt rajale WRC meeste lõpuotsas Sebastien Ogier' ja Hyundai kaaslaste vahel ning peatus kohe pärast starti ja lasi endast mööda ka Sebastien Loebi ja Thierry Neuville'i.

Eestlase eesmärk oli rehve võimalikult palju säästa ja ta läbis pika katse pühapäevatempos. Järgnenud punktikatsel tuli ta teiseks ja teenis neli punkti.

"See, mida Ott tegi, näitab teda täiesti rumala ja ebaspordimehelikuna," oli aga Toyota pealiku Tommi Mäkineni otsekohene kommentaar DirtFishi vahendusel.

"Mulle ei meeldiks [oma tiimis] selliseid asju näha, aga see võimalus on [teistes tiimides]. Üllatusin, et ta nii aeglaselt liikus, see oli suur üllatus."

"Sellise asja jaoks pole kohta," leidis Mäkinen. "Sport seisneb gaas põhjas kihutamises ja mitte mingites strateegiates. Meie sellist käitumist ei aktsepteeri ja ma olen kindel, et Sebastien [Ogier] ei aktsepteeriks seda samuti."

DirtFish palus Tänakul endise bossi väljaütlemist kommenteerida, aga eestlane keeldus.