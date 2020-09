Tommi Mäkinen lahkub Toyota rallitiimi juhi kohalt

Toyota WRC-tiim, mille eest on seni vastutanud Tommi Mäkinen Racing Oy, jätkab tegutsemist Soomes Jyväskyläs ja Tallinna lähedal Peetris, kuid selle tegevust hakatakse juhtima Saksamaal asuvast Toyota Euroopa mootorispordikeskusest. Veel pole teada, kes saab tiimi uueks pealikuks.

"Toyota WRC-projekti eesmärgiks oli meeskonna efektiivne naasmine MM-sarja läbi paindliku korralduse, mida suudab vaid väikeettevõte. Mul on hea meel tõdeda, et see eesmärk on nüüd täidetud ja et mul on aeg võtta Toyotaga ette uued väljakutsed," kommenteeris Mäkinen Toyota pressiteates. "Tahan tänada Akio Toyodat tema usalduse eest ja meie toetamist ühiste eesmärkide saavutamisel."

"Meil on hea meel, et nõnda nagu ka algne plaan ette nägi, on Toyota otsustanud meie ühiselt ehitatud MM-sarja projekti nüüd üle võtta ja samuti on mul hea meel, et meie eksperdid saavad Toyota Gazoo Racingu ridades oma tööd jätkata," lisas Mäkinen. "Minu jaoks on oluline, et Toyota jätkaks Jyväskyläs ja Tallinnas."

"Alles pärast Tommiga kohtumist langetasin otsuse Toyota naasmisest MM-sarja. Tänu tema toele suutsime sarja võita ja tänu tema teadmistele suutsime luua GR Yarise ralliauto," lausus Toyota president Akio Toyoda. "Edaspidi saab ta olema meie mootorispordi nõunik. Lisaks nõule, kuidas võita võidusõite, ootame temalt tagasisidet, kuidas saaks Toyota toota veelgi paremaid autosid."

Toyota naasis autoralli MM-sarja 2017. aastal. Juba järgmisel aastal tuli meeskond võistkondlikuks maailmameistriks ning mullu teenis Ott Tänak Toyota Yaris WRC-ga kihutades individuaalse MM-tiitli.