Kruuda Evansi liidripositsioonist: oleme näinud, kuidas pinge võib pähe hakata

Autoralli MM-sarja juhib viie etapi järel waleslane Elfyn Evans (Toyota; 97 punkti), kes edestab võistkonnakaaslast Sebastien Ogier'd (Toyota; 79). Ott Tänakul (Hyundai) on 70 silma nagu ka noorel soomlasel Kalle Rovanperäl (Toyota).

ERR-i ralliekspert Gustav Kruuda usub, et Tänaku šansid MM-tiitli kaitsmiseks on jätkuvalt reaalsed. "Ei oska öelda, kas võimalused on suured või väiksed, aga võimalused püsivad. Kaks rallit on veel minna ja järgmine ralli, mis on Sardiinia ralli, on ka väga keeruline," kommenteeris Kruuda.

"Seal peab Elfyn Evans reedesel päeval teed puhastama ja kui ma praegu vaatasin, siis on seal 95 kilomeetrit tee puhastamist, samas kui Türgi rallil oli ainult 20+ kilomeetrit. Nii palju kui me Mehhiko rallilt nägime, siis Evansil see tee puhastamine n-ö kuumast grupist tuleb kõige halvemini välja. Selles mõttes võiksid lootused olla positiivsed, aga ise tuleb ka tuua hea tulemus. Teiste ebaõnne peale pole mõtet loota."

Kui suur üllatus oli Tänaku Hyundai katkiminek, pidades silmas masina tavapärast vastupidavust? "See oli väga suur üllatus, eriti kui Hyundai enda kommentaar oli, et kõik mis katki läks, läks esimest korda ja keegi ei osanud seda oodata. Kindlasti oli see suur pettumus, aga samas oli Toyotal oli ka tehnilise probleeme. Sebastien Ogier'l läks ralli lõpus mootor, tänu millele pidi ralli pooleli jätma ja temal läks selles mõttes veel halvemini, et ta ei saanud ka punktikatsel osaleda."

Kas Elfyn Evans on valmis MM-sarja liidri pinget kandma ja lõpuni minema? "Viimastele etappidele minnes, kui sul on viimane ralli, kus võitja võtab kõik, siis oleme eelnevatest aastatest näinud, kuidas see pinge sõitjatele pähe hakkab ja hakkab vigu tulema. Kunagi ei saa öelda, et on läbi, enne kui auto finišipjedestaalile sõidab. Ma arvan, et meil tulevad väga põnevad paar kuud."

Millised on viiendat kohta hoidva Thierry Neuville'i edasised võimalused? "Kui vaadata, kui suur on vahe meie meestega (viis punkti - toim.), siis tegelikult polegi see mingi vahe. Kõigil võib veel midagi juhtuda ja Evans ütles ise ka peale ralli lõppu, et üks katkestamine ja kõik on nullis. Ralli tuleb lõpuni sõita ja enne ei saa midagi teada, kui hooaeg on lõppenud. Nii kaua kuni sul on matemaatiline võimalus, on ka reaalne võimalus," arvab Kruuda.

Autoralli MM-sari jätkub 8. oktoobril Sardiinias.