Evans: laupäeval mõtlesime, et esikohamäng on läbi

"Oli raske nädalalõpp. Suurema osa nädalalõpust asusime siin-seal ning laupäeva pärastlõunal mõtlesime, et mäng võidu mõttes on läbi. Üritasime hästi sõita ja püsida tee keskel," kommenteeris Evans finišis.

Evans tõusis esikohale pühapäeva hommikul, kui rehvid lõhkesid kolmel esimesel mehel ehk Thierry Neuville'il, Sebastien Ogier'l ja Sebastien Loebil.

"Tean väga hästi, et vaja läheb ka veidi õnne ja mulle pole kunagi meeldinud positsioone sel moel parandada," lausus Evans. "Aga see käib Türgi ralli juurde ja me teadsime seda oodata."

"Olen siiski väga õnnelik - see pole magusaim võit, kui tead, et lähenesid pisut konservatiivselt, kuid see on mängu osa," jäi MM-sarja liidriks kerkinud mees kokkuvõttes mõistagi rahule.

Teise koha teenis Türgis Neuville, kes polnud pärast hooaja avaetappi Monte Carlos esikolmikusse jõudnudki. "Mul on tunne, et väärisime enamat, aga suurepärane on olla tagasi pjedestaalil," sõnas belglane.

"Tuleb meeskonda tänada - auto töötas suurepäraselt. Lootsin enamat, kuid mõistagi oli meil hommikul ebaõnne. Nii need asjad on."

Kolmandaks tuli Türgis prantslane Sebastien Loeb. MM-sarjas osakoormusega võistlev üheksakordne maailmameister oli viimati stardis jaanuaris Monte Carlos.

"Meil oli täna hea päev," lausus ta pärast punktikatset. "Sel katsel ei üritanud ma suruda, sest meil pole punkte tarvis. Väga raske päev, esimesel pikal katsel lõhkes rehv. Lõpuks oleme siin pjedestaalil, nii et olen rahul."