Adamo liitus kriitikaga: mõned nimetavad seda rallisõiduks, mina mitte

Päeva teine katse peeti õhtul, kui päike oli juba madalal, mis muutis nähtavuse kohati veelgi kehvemaks. Ott Tänak (Hyundai) langes teise katsega kolmandalt kohalt seitsmendaks ja peab laupäeval juba neljandana startima, korraldajatele jagus karme sõnu ka tema meeskonnakaaslasel Thierry Neuville'il.

"Oleme veidi kurvad, sest päeva teine katse tekitas meie sõitjatele tolmu tõttu probleeme," rääkis võistluspäeva järel Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. "Mõned inimesed nimetavad seda rallisõiduks, mina aga millekski selliseks, millega tuleb paremini hakkama saada. Loodetavasti õpitakse laupäevaks oma vigadest."

"Igatahes hõivame esimese ja teise koha, seega keskendume positiivsele poolele. Oleme näinud, kui ettearvamatu võib see ralli olla, seega on see kodudest võistlust jälgivatele fännidele kindlasti põnevaks etapiks," sõnas Adamo.

Avapäeva järel on liidriks vanameister Sebastian Loeb, kes edestab Neuville'i 1,2 ja seitsmendal kohal olevat Tänakut 4,8 sekundiga.