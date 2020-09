Tänak: peame lootma punktikatsele, muud pole meil teha

"Meil oli mingi probleem roolisüsteemis, aga me veel ei tea, mis täpsemalt," lausus eestlane intervjuus WRC All Live'i ülekandele.

"Polnud mingit hoiatust, see juhtus äkitselt ja me ei saanud midagi teha," tõdes eestlane hiljem Hyundai pressiteate vahendusel. "Läheme pühapäeval taas rajale ja üritame punktikatsel mõned punktid võita, paraku ei ole meil muud rohkem midagi teha."

Enne pühapäeva juhib Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville konkurentide ees enam kui poole minutiga, Sebastien Ogier ja Sebastien Loeb on kümnendikupealt viigis. Elfyn Evans jääb neist omakorda ligemale poole minuti kaugusele.

"Me ei saa öelda, et oleksime õnnetud, kuid Oti ja Martini katkestamist jääb saatma kurbuse vari," sõnas tiimipealik Andrea Adamo Hyundai pressiteate vahendusel. "Peame vaatama positiivset külge: Thierry ja Nicolas [Gilsoul] on sõitnud suurepäraselt ning kui keegi kahtles Sebastienis ja Danoses [Daniel Elenas], näitasid nad, miks on üheksakordsed maailmameistrid."

"Pean ütlema, et mul on äärmiselt hea meel teha koostööd inseneride, mehaanikute ja kõigi teiste Hyundai töötajatega, kes ei anna kunagi alla. Nad teevad väga head tööd," lisas Adamo.