Adamo: meie eesmärk on sõitjatele anda Sardiinia ralliks parem auto

Valitsev maailmameister Ott Tänak katkestas laupäeval katkise roolisüsteemi tõttu ja korjas pühapäevasel punktikatsel neli punkti. Ralli võitis Elfyn Evans, kes tõusis ka MM-sarja üldliidriks.

"Kogu ralli on olnud meie jaoks väga raske," sõnas Tänak hiljem Hyundai pressiteate vahendusel. "Reedel olid rajal rasked tingimused, laupäeval pidime rikke tõttu ralli pooleli jätma, täna pidime esimesed kolm katset läbima eesmärgiga midagi punktikatselt noppida."

"Ma ei sõitnud põhjagaasiga, aga jõudsime finišisse ja teenisime neli lisapunkti, mis on parem kui mitte midagi," tõdes eestlane.

"See on olnud keeruline ralli ning me ei saavutanud loodetud tulemust," kinnitas ka Hyundai pealik Andrea Adamo. "Meil olid nädalavahetusel probleemid, mida ei oleks pidanud juhtuma ning mis varjutasid meie tulemusi. Minu ekipaažid andsid endast kõik ja tänan neid. Meie eesmärk on neile nüüd Sardiinia ralliks parem auto anda."