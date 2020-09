Ogier'd vaevas müstiline probleem, Neuville tänas tiimi

Laupäevase võistluspäeva hommik algas kõige paremini Ogier' jaoks, kes võitis kaks esimest katset ja kerkis liidriks. Pärastlõunal tabas teda aga ootamatu käigukastiprobleem, mis päeva lõpuks ei lahenenudki.

"Kindlasti pettumustvalmistav pärastlõuna. Me ei tea endiselt, mis täpselt juhtus," lausus prantslane pärast viimast katset. "Probleem käiguvahetusega ilmnes igal katsel veidi pärast algust. See teeb meele mõruks, sest minu arvates tegime täna head tööd. Aga see on ralli ja võistlus on veel pikk."

Tõepoolest, pühapäeval sõidetakse neli kiiruskatset kogupikkusega üle 88 kilomeetri. Seejuures tuleb rallimeestel kaks korda läbida 38-kilomeetrine Cetibeli katse. Neuville'il on aga liidrina konkurentide ees enam kui pooleminutiline edu.

"Mõistagi oli pärastlõuna kõvasti parem kui hommik. Olin autoga palju rohkem rahul, eriti rasketes lõikudes," kommenteeris belglane ja tänas Hyundai tiimi panust. Loomulikult ei ole midagi veel paigas.

"Homme on ralli raskeim katse. Peame vältima rehvipurunemisi ja muid probleeme, aga samal ajal ikkagi kiirelt sõitma. Nägime, kuidas Ogier'l purunes rehv, aga ta jätkas surumist ja on ikkagi teisel kohal."

Ogier'ga kümnendikupealt võrdsel pulgal asub üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (Hyundai), kes reedeste katsete järel haaras koguni liidrikoha ja võitis laupäeval päeva viimase katse.

"Läks hästi. Pärastlõuna möödus rahuldavalt ja meie rehvid olid viimase piiri peal, nii et pidime neid teisel katsel veidi hoidma. Pole paha," oli prantslase kommentaar laupäevale.

Enam kui minutiga kaotab liidrile Elfyn Evans. MM-sarja üldarvestuse teine mees oli päeva lõpus tõsiselt hädas rehvide töökorras hoidmisega, sest Türgi ränkrasked kiviteed tegid oma töö.

"Meil oli enne juba üks rehv lõhkenud, nii et pidime seda metallitükiga parandama," sõnas waleslane viimase katse järel. "Teine oli juba kulunud, nii et küsimus oli kahjude minimeerimises. Palju maad on veel minna ja kõike võib juhtuda."

Türgi ralli viimane päev algab juba varahommikul kell 7.30. Punktikatset algusega kell 13.18 saab jälgida nii ETV kui ka ERR-i spordiportaali vahendusel. Kui Ott Tänaku auto korda saab, läheb eestlane kindlasti viit punkti jahtima.