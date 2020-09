Toyota pealik: me ei saa oma kohtadega rahul olla

"Hommikupoolik oli meie jaoks väga hea, kõik sõitjad ja autod näitasid head minekut," võttis võistluspäeva kokku Toyota pealik Tommi Mäkinen. "Probleem Ogier' masinaga oli täielik ebaõnn, sest ta näitas, et suudab võidelda võidu nimel."

"Siinsed tingimused on rehvidele ekstreemsed ja peame selle kallal tööd tegema. Me ei saa oma kohtadega rahul olla, kuid pühapäev on uus päev. See saab olema keeruline, aga midagi ei ole veel otsustatud," lisas soomlane.

"Hommikune läbimine oli hea, me võitsime kaks katset ja juhtisime rallit. Auto töötas väga hästi ja meil olid mõned ideed, kuidas seda pärastlõunaks veel paremaks muuta," tõdes Ogier. "Paraku ei olnud pärastlõuna see, mida oleksime oodanud, aga see on mõnikord mootorispordi osaks. Muidugi tahaksime võidelda võidu eest, aga vähemalt osaleme suurte punktide ja pjedestaalikohtade jagamisel."

Päeva viimasel katsel kaotas pea pool minutit kuuenda katse järel teisekski tõusnud Elfyn Evans. "Pikal katsel kulusid meie rehvid oodatust rohkem ja see tegi kaks viimast katset äärmiselt keeruliseks. Pidime säästma nii palju kui oli võimalik. Pühapäeval on kõik veel võimalik: pikk katse on väga raske ja meil on veel võimalik pjedestaalile pääseda," sõnas waleslane.

Enne pühapäeva juhib Hyundai sõitja Thierry Neuville konkurentide ees enam kui poole minutiga, kusjuures Ogier ja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (Hyundai) kaotavad belglasele mõlemad 33,2 sekundit. Evans jääb neist omakorda ligemale poole minuti kaugusele. Ott Tänak katkestas laupäevasel esimesel katsel.