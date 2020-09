FIA peale pahane Tänak: peab juhtuma midagi halba, enne kui meelt muudetakse

Päeva teine katse peeti õhtusel ajal, kui päike oli juba suhteliselt madalal ja see muutis nähtavuse kohati veelgi kehvemaks.

Üks vihasemaid mehi finišis oli Ott Tänak, kes langes teise katsega kolmandalt kohalt seitsmendaks ja peab laupäeval juba neljandana startima.

Eestlasel oli etteheiteid FIA ametnikele. "Tolmu üle on palju arutatud. Tavaliselt promotakse turvalist sõitu, aga ma ei tea, mida need inimesed mõtlevad. See on pettumus," lausus nördinud Hyundai piloot vahetult pärast katset.

Türgi ralli avapäeval lasti sõitjad rajale kolmeminutiliste vahedega. Võimalus teetolmu vähendada olnuks lükata stardivahed nelja- või viieminutilisteks. Vastuväitena saab tuua välja, et see lükkaks tagumiste meeste stardiaja väga pimedale.

Tänak lisas hiljem, et ta polnud valmis tolmus riskeerima. "Peab juhtuma midagi halba, enne kui meelt muudetakse. Eelmisel aastal olin esimesena teel, siis olid vahed neli minutit ja nüüd, kui tee avab prantsuse kutt, siis on kolm minutit. Aga kõik on veel ees ja jätkame pingutamist," lisas eestlane rallipargis.

Tänakuga samal lainel oli ka tema tiimikaaslane Thierry Neuville, kes kukkus teise katsega esikohalt teiseks, lastes mööda vanameister Sebastien Loebi. "Alati on sama s***! Iga aasta sama s***!" väljendus belglane reljeefselt. "Iga aasta käib sama diskussioon, aga kuulata ei taha keegi. Olen väga pahane."

Türgi rallit juhivad esimese päeva järel siiski Hyundai mehed, kusjuures Loeb juhib Neuville'i ees 1,2 sekundiga, aga belglane on vaid 0,1 sekundiga eespool Sebastien Ogier'st (Toyota). Tänak on 4,8-sekundilise kaotusega seitsmes.