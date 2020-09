Väljakule naasnud Djokovic alustas liivahooaega kindla võiduga

Avaringis vaba olnud Djokovic alistas teises ringis veidi alla pooleteise tunni kestnud matšis 6:3, 6:2 itaallase Salvatore Caruso (ATP 87.).

See on Djokovici karjääri 51. võit Rooma liivaväljakuil, vaid neljal turniiril on ta rohkem võite saanud – nii Austraalia kui USA lahtistel on serblane võitnud 75, Wimbledonis 72 ja Prantsusmaa lahtistel 68 turniiri.

Djokovici jaoks lõppes tänavune US Open ootamatult juba neljandas ringis, kus ta oli kohtumises hispaanlase Pablo Carreno Busta vastu avasetis 5:6 kaotusseisus, kui lõi geimi lõppedes palli hooletult pallipoisi suunas, aga tabas hoopis joonekohtunikku kõri piirkonda.

Djokovic otsustati pärast pukikohtunik Aurelie Tourte'i, turniiri peakohtuniku Soeren Friemeli ja inspektor Andreas Egli nõupidamist slämmiturniirilt eemaldada. Serblane ei ilmunud matši järel pressikonverentsile ning palus vabandust sotsiaalmeedia vahendusel.

"Loomulikult oli šokk US Open niimoodi lõpetada," rääkis Djokovic Rooma turniiri eel pressikonverentsil. "Loomulikult oleks see minu karjääris võinud juhtuda palju varem, see oleks võinud juhtuda paljude mängijatega."

"Oli ebaõnn, et pall tabas joonekohtunikku. Palju spekuleeriti, kas see [Djokovici diskvalifitseerimine] oli õigustatud. Leppisin sellega ja olen edasi liikunud. Ma ei saa lubada ega garanteerida, et ma ei tee oma elu jooksul veel midagi sellist. Mõistagi annan endast parima, aga elus on kõik võimalik," rääkis serblane.

Roomas on võistlustules ka maailma teine reket Rafael Nadal, kes jättis koroonaviiruse kartuses tänavused USA lahtised vahele.