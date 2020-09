Djokovici loodud mängijate ühendusega on liitunud ka umbes 200 naistennisisti

Tennise USA lahtiste eel meeste tennises reformi korraldanud, ATP mängijate nõukogust lahkunud ja uue mängijate ühenduse loonud maailma esireket Novak Djokovic avaldas, et nüüdseks on uue ühendusega liitunud ka naismängijad.

Djokovici algatusel loodud mängijate ühendus kannab nime profitennisistide liit (PTPA) ning algselt kaasati sinna vaid mehed, esimeseks kogunemiseks oli liitunud umbes 150 ATP mängijat. Mitmed tipud – näiteks Rafael Nadal, Roger Federer ja Andy Murray – ei soovinud uue liiduga liituda, Murray tõi välja, et peab enne natuke taustateadmisi koguma ja lisas, et kindlasti peaksid ühendusse kuuluma ka naised.

"Mängijate ühendus areneb. Minu meelest on väga oluline, et mängijatel oleks organisatsioon, mis ainult meie huve esindab," rääkis sel nädalal Roomas mängiv Djokovic sealsel pressikonverentsil. "Nagu olen ka enne öelnud, me ei taha olla ainult meesmängijate liit, tahame ka naisi kaasata. Praeguseks on umbes 200 WTA mängijat liitunud."

Djokovic lisas, et proovib siiski ka Nadali ümber veenda. "Võib-olla on selleks aega enne Prantsusmaa lahtisi, kui meil on mõned mänguvabad päevad," avaldas ta lootust.

Serblase sõnul kohtus ta Roomas ka ATP esimehe Andrea Gaudenziga ning neil oli kahe ja poole tunni pikkune vestlus, aga selle sisu ta ei avaldanud.