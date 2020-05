Thierry Neuville: olen sageli kaotanud tiitli hooaja keskel

Belgia rallisõitja Thierry Neuville on koguni viiel korral lõpetanud MM-sarja teisel kohal ja nii mõnelgi juhul on tal jäänud üsna napilt MM-tiitlist puudu.

Enim valmistab Hyundai piloodile tuska 2018. aasta hooaja viimane etapp Austraalias, kus ta jõudis ihaldatud esikohale lähemale kui kunagi varem, aga maailmameistriks tuli taas Sebastien Ogier.

"Minu jaoks on MM-tiitli võitmine olnud keerukas. Aga tuleb tõdeda, et olen mitmel korral väga lähedal olnud. Võitlus on olnud alati tuline," lausus ta väljaandele Rallit.fi.

"Kõige rohkem valmistas pettumust 2018. aasta Austraalia ralli. Liikusime õiges suunas ja olime Ogier'st ees, aga siis lõhkes meil rehv."

"Muidugi on see osa rallist ja selle vastu ei aita miski," tõdes belglane. "Aga just siis võinuks me maailmameistriteks tulla. Minu karjääris on olnud palju üles-alla hetki.

31-aastase sõidumehe sõnul kipuvad tal ära vajuma hooaja keskpaigad. "Näiteks Soomes on meil millestki puudu jäänud," jätkas ta.

"Hooaja algused ja ülejäänud pool on sageli olnud meistritiitli võitmiseks küllalt head, aga olen sageli kaotanud tiitli hooaja keskel. Peame seda tulevikus parandama."

Tänavune hooaeg on mõistagi pisut erinev. "Me ei tea isegi seda, kas hooaeg jätkub ja milline see keskpaik olema saab. Aga selge on see, et tulevikus loodame hooaja keskosast samuti rohkelt punkte saada."

Kolme etapi järel hoiab Neuville MM-sarjas 42 punktiga kolmandat koha. Ettepoole jäävad Toyota piloodid Sebastien Ogier (62) ja Elfyn Evans (54). Tiitlikaitsja Ott Tänak on hetkel viies (38).