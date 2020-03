Neuville kritiseeris uusi reegleid: küsisin oma bossilt, kas ta nõustus selle jamaga

Uusi masinaid nimetatakse Rally 1 klassi omadeks ning eesmärk on muuta need võimalikud kättesaadavaks laiemale seltskonnale. Võrreldes praeguste WRC autodega proovitakse parandada töökindlust ja vähendada hinda.

Uued reeglid tähendavad, et senisest enam komponente on võistkondadele ette antud. Lisaks kitsendatakse piiranguid nätieks aerodünaamika ja mehaaniliste detailide osas, et rikkad tootjad ei saaks nii suurt eelist.

Neuville'i sõnul teeb see aga sarjale hoopis karuteene. "Ma küsisin oma bossilt otse, kas ta nõustus selle jamaga ja tundub, et nii see on," kommenteeris belglane väljaandele Autosport.

"Kulude vähendamine, tehes auto ebahuvitavamaks - tagasi viis käiku, keskdiferentsiaalide keelamine, vähem aerodünaamikat, vähem ratta liikuvust - ausalt öeldes ei näe sel mõtet."

Neuville'i sõnul toimusid mõne aasta eest tehtud uuendused hästi, aga nüüd liigutakse tema sõnul sisuliselt tagasi R5 masinate juurde. "Ma ei ole kindel, kas mind huvitab nende autodega sõitmine, aga eks me näe."

Hyundai tiimijuht ehk Neuville'i boss Andrea Adamo aga toetab muudatusi. "See on väga selged: reeglid on tehtud FIA ja tootjate vahel, nii et kokkulepe on olemas," sõnas ta.

M-Spordi juhi Richard Milleneri sõnul pole aga säärased reaktsioonid üllatavad, eriti kogenud sõitjate poolt. "Tahtmata olla ühegi sõitja vastu ebaviisakas, siis nemad ei rahasta programme," lisas britt.

"Hetkel maksab auto hüdraulika umbes 40 000 naela ning meil on tulevikus endiselt põnevad rallid, mida inimesed tahavad vaadata ja kus osaleda ilma selliste kuludeta," jätkas ta.

"Kui vaadata, kus tootjad hetkel võistlevad - peamiselt vormel-E-s -, siis kõik asjad tuuakse sulle kohale. Sa paned lihtsalt oma logo külge ja stardid."

"Seda teed ei soovi me minna," jätkas Millener. "WRC vajab alati nii spetsiaalset inseneeriat kui ka müügisaali toodet, aga kui hoiame oma sarja ligipääsetavana nelja või viie tootja jaoks - kuigi see ei juhtu kahe-kolme aasta jooksul -, siis on niimoodi õige käituda."