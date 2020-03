Jutuajamised Tänakuga kergitavad Neuville'i lootusi

Neuville on alates 2014. aastast keeranud üksnes Hyundai rooli, aga Tänak sõitis kaks eelmist hooaega Toyotas ja kuulus enne seda M-Spordi ridadesse ehk tunneb ka Fordi.

"Kiirus on olemas, aga kui ma hakkan Otiga, kellel on mõistagi hea võrdlusmoment, rääkima, siis näib järsku olevat palju rohkem potentsiaali," lausus 31-aastane Neuville väljaandele DirtFish.

"Nagu olen alati öelnud, siis sellest on möödas palju aega, kui ma viimati mõne teise autoga sõisin ja väga raske on võrrelda. Aga Toyotast tulnud Otilt saab head tagasisidet. Me oleme pidanud mõningaid huvitavaid jutuajamisi ja loodetavasti suudame tiimi õiges suunas aidata."

Neuville'ilt küsiti, kas on mõni spetsiaalne valdkond, kus enim arengut oodatakse. "Mõistagi on on selle autoga pisut raskem sõita kui eelmisega, see pole nii uuenduslik, nii et peame selle kallal tööd tegema," vastas belglane.

"Meil jagub kiirust, aga mõningates oludes napib meil enesekindlust, sest auto pole nii stabiilne kui soovime ja siis kaotame jõudu."

Pärast kolme etappi hoiab Monte Carlos hooaja avavõistluse võitnud Neuville MM-sarjas 42 punktiga kolmandat ja Tänak 38 punktiga viiendat kohta. Juhib 62 silmaga Sebastien Ogier (Toyota).