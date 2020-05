Craig Breen pooldab aeglasemaid, aga odavamaid ralliautosid

2022. aastal muutuvad autoralli MM-sarjas regulatsioonid ja enne koroonaviiruse pandeemiat jõuti kokkuleppele, et aluseks võetakse Rally1 masinad. Vahepealne aeg on aga maailmas väga palju muutnud ja osa inimesi arvab, et otsus tuleks üle vaadata.

Nii on poolehoidu Rally2 masinatele avaldanud Subaru ja Toyota meeskondadest olulisi rolle täitnud George Donaldson ning temaga nõustus ka iirlasest piloot Craig Breen.

"Kui koroonakriis on ületatud, siis on maailm muutunud ja me peame sellega kohanema," ütles Breen väljaandele DirtFish.

"Sõitjatena soovime kahtluseta kiireimaid autosid ja praegu on need meil olemas. Samal ajal peab see töö olema jätkusuutlik - nii majanduslikult kui ka keskkonda arvestades."

Breeni sõnul annaks tagasihoidlikemate võimete ja hinnaga autod suurema võimaluse rohkematele sõitjatele, tehasetiimi pilootide kõrval ka erasõitjatele.

"Praegusi autosid ei saa paljud erasõitjad endale lubada ja üheksal juhul kümnest on nad nii ametis raha kogumisega, et neil pole tegelikult aega asju käima lükata. Rally2 puhul võib see toimida."

Breen ise kulus mitu hooaega Citroeni tiimi, aga tegi eelmisel aastal kaasa vaid kahel etapil Hyundai autoga. Lõuna-Korea autotootja masinaga sõitis ta ka tänavu Rootsi rallil.