Anett Kontaveit: Eestis võiks ka väike ime juhtuda

"Mul on ülimalt hea meel fännide üle, kes hääletasid minu poolt Fed Cup Heart Awards'il. Aitäh! Tänu sellele sain ma väga keerulise ülesande, valida heategevusorganisatsioon, mida sooviksin toetada. Keeruline on see eriti praegusel ajal, mil abivajavaid valdkondi on väga palju. Valiku tegi lihtsamaks minu kõige suurem fänn Milo – minu parim sõber! Otsustasin toetada Varjupaikade MTÜ-d," vahendab Kontaveidi sõnu Tennisnet.ee.

"Pea pooltel eestimaalastel on kodus lemmikloom – truu kaaslane, stressimaandaja ja üksinduse peletaja. Paraku jäävad paljud kassid-koerad elu hammasrataste vahele ning jõuavad varjupaika. Eriti hull on olukord kevadeti, kui kodutute loomade arv suureneb. Praegu, mil me suure osa ajast kodus veedame, oleks hea aeg hüljatud loomale uut elu pakkuda. Varjupaikades ootab kümneid kasse ja koeri oma võimalust. Kui aga lemmiklooma võtta ei saa, tasub mõelda annetusele – iga toetus, ka kõige väiksem, aitab muuta paljude loomade elu. Inglismaa ühes varjupaigas juhtus koroonakarantiini ajal ime – kõik loomad leidsid uue kodu. Eestis võiks ka väike ime juhtuda!"

Annetussumma suuruseks oli ligi 1900 eurot.