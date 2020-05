Anett Kontaveit nomineeriti Fed Cupi auhinnale

Fed Cup Heart auhinnale on nomineeritud kuus mängijat, kes paistsid silma esinemistega 2020. aastal. Euro-Aafrika tsoonist on kandidaadiks valitud Anett Kontaveit, talle sekundeerib Eleonora Molinaro Luksemburgist.

Auhinda, millega tunnustatakse oma riiki esindades silma paistnud mängijaid, antakse välja 11. korda. Kontaveit nimetati kandidaadiks, sest võitis tänavu kõik üksikmängud, sealhulgas alistas maailma viienda reketi Elina Svitolina, vahendab Tennisnet.ee.

"Uudis oli mulle suur üllatus. Olen sellest auhinnast palju kuulnud, aga

pole nomineerimise peale enne kordagi mõelnud," kommenteeris Kontaveit.

"Mul on väga hea meel, et mind on nende kuue mängija hulka välja

valitud."

Auhinna võitjad selgitatakse välja veebihääletusel. Hääletamine

algab 1. mai hommikul ja kestab nädal aega. Võitja teatatakse 11.

mail.