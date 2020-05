Kontaveit teenis Fed Cupi auhinna

Kontaveit pikendas oma võiduseeria Fed Cupi mängudes seitsmele ja alistas Euroopa-Aafrika tsooni I grupi üleminekumängus ka maailma viienda reketi Elina Svitolina, kuid naiskond tervikuna pidi siiski Ukraina paremust tunnistama.

Lisaks eestlannale said auhinnad ka mehhiklanna Fernanda Contreras Gomez (Ameerika tsoon), hindu Sania Mirza (Aasia-Okeaania tsoon) ning lätlanna Anastasija Sevastova (finaalturniiri valikmängude grupp).

Fed Cup Hearti auhindu antakse mängijatele, kes on oma riiki silmapaistvalt esindanud. Koos tiitliga saab Kontaveit 2000 USA dollari suuruse tšeki, mille ta saab annetada enda valitud heategevuseks.

