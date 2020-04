Ott Tänak uuest autost: olin positiivselt üllatunud – see oli kohe kiire

"Olin positiivselt üllatunud, auto oli kohe kiire. Uude autosse istumise suurim murekoht on see, et me ei tea, kuidas masin erinevatele seadistuste muutustele reageerib või kuidas üldse autot seadistada," kommenteeris Tänak.

Kahe auto võrdluses valitsev maailmameister kummalegi veel eelist anda ei oska. "Tunnetus on täitsa erinev, aga [uus] auto on kiire. Loodetavasti kiirem kui Yaris."

Uus auto Tänaku sõidustiili saarlase sõnul ei mõjuta. "Sõidustiili pole ma muutnud. Hooaeg on seni olnud lühike ja me pole väga palju sõita saanud, kuid õnneks oleme saanud autot proovida kõikidel teekatetel. Praegune paus on hea analüüsimaks, mida oleme näinud ja mis meid ees ootab."

Autoralli MM-sarja käimasoleval hooajal hoiab tiitlikaitsja Tänak üldarvestuses 38 silmaga viiendat kohta. Koroonakriisist räsitud hooaeg peaks praeguse plaani kohaselt jätkuma juuli keskel Keenias.