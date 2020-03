Tänak kombib veel Hyundai võimete piire

Hooaja avaralli Monte Carlos tuli Tänakul avarii tõttu katkestada, kuid nii Rootsis kui Mehhikos jõudis Eesti ralliäss uue auto roolis pjedestaalile. Mehhikos teenis Tänak kuus katsevõitu, kuid päris rahule maailmameister oma sõidukiga ei jäänud.

"Midagi ei tulnud lihtsalt," rääkis Tänak ralliportaalile DirtFish. "Kohe algusest peale oli mul vajaka enesekindlusest. Püüdsin aru saada, mis minu ümber toimub ja millised on [auto võimete] piirid. See polnud lihtne, aga lõppkokkuvõttes jäin rahule."

"Ma pole kõikidel katsetel tundnud end piisavalt enesekindlana, et anda endast maksimum. Olen püüdnud asjale läheneda viisil, et ma raskustesse ei satuks. Auto on kahtlemata kiire ja sel on palju potentsiaali, aga on palju asju, mida ma pean veel õppima ning mõned neist on õige spetsiifilised. Meil on veel palju tööd teha."

Kolme ralli järel on Ott Tänak MM-sarja üldarvestuses 38 punktiga viiendal kohal. Liider Sebastien Ogier'l (Toyota) on 62 punkti.