Kodus viibimist nautiv Ott Tänak tegeleb metsatöödega

"Ega mind ei ole kutsunud küll kuskile. Seda ei ole hetkel ilus öelda, aga mingil määral ma täitsa naudin," lausus Tänak ETV saates "Hommik Anuga".

"Sellist hetke ei ole väga varem olnud, kus oleks saanud üle kahe nädala järjest perega koos olla ilma, et oleks pidanud midagi tegema. Üleüldiselt tuleb näha positiivset poolt."

Tänakutel on maja ääres ka väike metsatukk. "Üritame seda korrastada. Kuna oleme siin alles esimest kevadet, siis tööd on omajagu. Tuleks võsast läbi närida ja mets uuesti tekitada," jätkas Ott.

"Me puid päris ei lõhu, aga katsuks metsale valgust anda, et mets saaks jälle kasvama hakata."

Abikaasa Janika sõnul on tal palju kergem, kui Ott on lastega kodus. "Ma ise teen ka siin nalja, et ei tea, kaua see olukord kestab. Ma pole oma abikaasaga harjunud nii palju koos olema," lausus ta.

"Aga meil on praegu kõik väga hästi. Pigem on mul isegi lihtsam, Ott võtab lapsed õue ja saan rahus toas toimetada."

"Õnneks on meil õues palju ruumi," täiendas Ott. "Kuna kevad on käes, siis hoovis ja metsas on omajagu toimetusi. Lastel on käed otsa kasvanud ja jalad kannavad - kindlasti saavad ka abiks olla."

Janika sõnul on kodust väljas käinud üksnes tema. "Ainult mina olen see, kes vahel harva käib poes ja ka oma vanemate eest. Aga Ott ei ole meie territooriumilt kaks nädalat välja astunud. Ega me ei liigu küll kuskile."

Autoralli maailmameistrivõistluste järgmised kolm etappi on edasi lükatud ja praeguste plaanied kohaselt peaks hooaeg jätkuma juuli keskel Keenias. Kindlat pole aga midagi.

"Täna ei ole mõtet mõelda, mis saab ja tuleb," lausus Ott. "Tuleb elada tänases päevas ja anda endast parim, et suudaksime viiruse levikut vähegi takistada. Tuleviku peale ei ole mõtet väga palju mõelda."

Rallisõidu ununemise pärast ta ei muretse. "Usun, et oleme tänaseks piisavalt autoga sõitnud, et seda ei pea enam treenima või harjutama. Arvan, et väike paus tuleb kasuks. Tekitab rohkem näljaisu. Kui saab uuesti sõitma hakata, siis seda isu on omajagu rohkem."