Thiem keeldub aitamast edetabelis madalamal paiknevaid mängijaid

Austerlane Dominic Thiem, maailma edetabeli kolmas reket ja tänavuse Australian Openi finalist, andis märku, et ta ei soovi panustada madalama edetabelikohaga tennisistide abistamisse.

Põhiliselt Novak Djokovici initsiatiivil loodud fond peaks koguma raha neile mängijatele, kellel on koroonaviiruse tõttu eriti halb seis: nad pole seni liiga palju raha teeninud, aga muud tööd ka hetkel ei leidu. Djokovici süsteemi kohaselt pidi ATP esiviisik, kelle hulgas on ka Thiem, annetama igaüks fondi 30 000 dollarit, vahendab Tennisnet.com.

Thiem ei näe põhjust madalama edetabelikohaga ametikaaslaste aitamiseks. Küll aga on ta valmis raha annetama organisatsioonidele ja inimestele, kes seda koroonaviiruse ajastul rohkem vajavad. "Ükski elukutse ei garanteeri sulle edu, kui sa tööga alustad. Me oleme kõik oma edetabelikoha eest võidelnud," ütles Thiem. Teisisõnu loeb ta edetabelis tagapool asuvaid mängijaid nendeks, kes pole oma tööd nii hästi teinud nagu ta ise.