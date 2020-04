Kyrgios on vastu fännideta suure slämmi turniiride korraldamisele

Austraallane Nick Kyrgios (ATP 40.) on seda meelt, et suure slämmi turniirid ei peaks toimuma ilma publikuta ehk suletud väljakutel.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on alates märtsikuust seiskunud kogu sporditegevus. Tennisevõistlused on ära jäetud esialgu juuli keskpaigani. Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused toimuvad kevade asemel 20. septembrist 4. oktroobini, Wimbledoni turniir jäetakse üldse ära. US Openi korraldajad vihjasid möödunud nädalal, et kaalutakse varianti korraldada võistlus ilma fännideta.

"Ma ütlen sellisele variandile 100% ei!" andis oma arvamusest teada Kyrgios, kes toob väljakule alati meeletult publikut. Siiani "paha poisi" tiitlit kandnud austraallane tõusis rahvuskangelaseks jaanuaris kodus peetud suure slämmi turniiri ajal, mil ta aitas koguda miljoneid dollareid maastikutulekahjudes kannatada saanute heaks.

Kuigi Austraalia lahtised toimuvad alles tuleva aasta alguses, siis mõtlevad ka selle võistluse korraldajad juba tagavaravariantide peale juhuks, kui massikogunemised on ka sel ajal endiselt keelatud. Sellisel juhul kaalutakse turniiri korraldamist, millele saab kaasa elada vaid teleülekannete vahendusel.