Wimbledoni turniir võib järgmisel aastal toimuda suletud uste taga

Tänavu otsustasid korraldajad Wimbledoni turniiri sootuks ära jätta. See on teisest maailmasõjast alates esimene kord, kui nii radikaalne otsus vastu võeti. Koroonaviirusesse on Inglismaal surnud üle 43 000 inimese.

Wimbledoni turniiri korraldav All England Club tõi välja kolm erinevat stsenaariumit, kuidas võistlus võidakse järgmisel aastal läbi viia: publikuga, osalise publikuga või täielikult publikuta.

Kui ka järgmisel aastal peaks Wimbledoni turniir ära jääma, siis ei elaks turniirikorraldajad seda enam finantsiliselt üle. Tänavu kaeti kulud kindlustuspoliisist, mida 2021. aastal enam pole.

Wimbledoni turniir peaks toimuma 28. juunist 11. juulini 2021.