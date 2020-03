Wimbledoni tenniseturniiri ähvardab edasilükkamine või ärajäämine

Wimbledoni korraldajad andsid teada, et tänavune tenniseturniir võib koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükkuda või sootuks ära jääda.

Wimbledoni tenniseturniir on planeeritud 29. juunile kuni 12. juulile, aga tänase päeva seisuga ei ole kindel, et nendel kuupäevadel saab võistlusi läbi viia. Korraldajad täpsustasid, et pealtvaatajateta toimumine ei ole variant.

Hetkel on rahvusvaheline tennisehooaeg sarnaselt ülejäänud spordile pausil ja aasta teine suurturniir ehk Prantsusmaa lahtised on juba lükatud sügisesse. ATP ja WTA turneed on praeguse seisuga peatatud juuni alguseni.

Eelmisel aastal võitis Wimbledoni tenniseturniiri meesüksikmängu serblane Novak Djokovic ja naisüksikmängu rumeenlanna Simona Halep. Spordimaailma üks mainekamaid ettevõtmisi leiab aset juba 1877. aastast.