Hyundai boss kardab, et võis teha vigu ja korraldab koosoleku

Reedesel võistluspäeval oli Sordo kõigepealt hädas radiaatoritoruga ja kuigi ta väikse remondi järel võttis ka ühe katsevõidu ja sai lõunapausiks hooldusalasse, siis pärast seda kohe esimesel katsel jäigi võistlus pooleli.

Kaks katset hiljem pidi elektriga seotud probleemide tõttu päeva pooleli jätma ka Neuville, kes erinevalt hispaanlasest sai küll laupäeval jätkata ja võitis üheksast katsest koguni viis, kuid jäi kokkuvõttes ikkagi nullile.

Võttes intervjuus portaalile DirtFish võistlust kokku, oli Adamo konkreetne: "S***!"

"Me tegime sel rallil vigu, mida ei pidanuks ja ma ei mõista, miks," jätkas ta. "Ma kutsun sel nädalal kokku koosoleku, et mõista, kuidas see juhtus ja siis asjad korda ajada."

"Võib-olla ei lasknud ma meeskonnal õigel moel tööd teha või ei organiseerinud seda õigesti," kahtles ta ka endas.

"Hyundai Motorspordis ei ole rumalad inimesed, selle moodustavad väga nutikad inimesed ja mina ise olen vahel nõrk koht - kõige vähem tark. Võib-olla pean laskma neil ise organiseeruda targemalt."

Kommenteerides Sordo probleeme ei nõustunud Adamo väitega, et katkestamiseni viisid Mehhiko rasked olud. "Sel pole sellega midagi pistmist, see on seotud rohkem ralliks ettevalmistumisega."

Praeguse seisuga peaks autoralli MM-sari jätkuma mai lõpus Portugalis, kuid usutavasti venib paus koroonaviiruse leviku tõttu pikemaks.