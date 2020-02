Peatreener Toijala: kaotasime rünnakul rütmi ja see maksis kaitses kätte

Kuigi Eesti võitis kohtumise avapoolaja, kulges teine poolaeg rohkem külaliste taktikepi all. "Ma arvan, et sel oli kaks põhjust: Itaalia mängis kaitses hästi, nad sundisid meid oma positsioonidelt välja, aga samal ajal polnud meie ka piisavalt keskendunud. Ma arvan, et sellises mängus pead sa kohtumist hästi kontrollima, aga me kaotasime lõpus kontrolli," kommenteeris Eesti koondise peatreener Jukka Toijala ERR-ile.

Kas Sander Raieste ja Janari Jõesaar olid kaitses võtmehetkedel liiga nõrgad?

"Ma ei mäleta, kas need olid nemad, aga meie rünnaku tõttu oli meie üleminek kaitsefaasi üsna halb ja võib-olla nad olid seetõttu kehvdel positsioonidel. Üleüldiselt ma arvan, et kaotasime esmalt rünnakul oma rütmi ja see maksis meile ka kaitses kätte. Olime meeskonnana hädas."

Kuidas jäi peatreener rahule debütant Kerr Kriisa mänguga? "Olen rahul sellega, kuidas ta mängis. See ei üllata mind, kuidas ta sel nädalal meeskonnaga töötas. Ta näitas, et väärib mänguaega. See oli ta debüüt täismaja ees ja ma arvan, et sai hästi hakkama."