Siim-Sander Vene: natukene jäi mõistusest või kogemusest puudu

"Natukene jäi mõistusest või kogemusest puudu. Mingi hetk läksime rünnakul oma asjadega sõlme ja ei teinud korralikult ära. Nad kasutasid selle suhtelist hästi kohe ära ja said järgi ning vahe sisse. Ega me sealt kokkuvõttes väga ei toibunudki," võttis Eesti koondise kapten Siim-Sander Vene mängu kokku intervjuus ERR-ile.

"Nad karistasid meie vead paremini ära kui meie nende vead. Nad leidsid natukene paremad kohad üles ja panid need ära."

Palju oli Eesti koosseisus ka muudatusi ja Vene tunnistab, et vahepeal puudus mängijate vahel klapp. "Mingid hetked otsiti, et kes kellega väljakul paremini klapib ja seal mõned asjad vahepeal ei toiminud. Lõppkokkuvõttes jäi puudu natuke."

Mida võtta kaasa järgmisteks valikmängudeks, mis peetakse sügisel? "See on alles algus ja kokkuvõttes on kõik okei. Ühe võidu saime kätte ja tänagi polnud pilt halb. Olime mängus terve aja ja pool ajast olime isegi ees. Arvan, et kõik on okei ja tuleb lihtsalt üks samm edasi teha ja vahepeal jälle paremaks saada. Küll läheb kõik hästi."

Järgmise mängu peab Eesti EM-valiksarjas 27. novembril, mil võõrustatakse Venemaad.