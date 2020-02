Debüüdi teinud Kerr Kriisa: natuke seest sööb, võinuks võiduga lõpetada

"Natuke ikka kripeldab, sest mängisime suhteliselt hästi ja olime mängus kolm ja pool veerandit ja enam-vähem dikteerisime mängu. Natuke seest sööb, sest oleks võinud debüüdi ikkagi võiduga lõpetada," rääkis Kriisa ERR-ile.

"Nad said lõpus paar lihtsat lõiget ja paar lihtsat korvi, see natuke andis neile enesekindlust ja siis tulid valusad kolmesed otsa ja hakkas juba päästmiseks minema."

Punkte 18 mänguminutit teeninud Kriisa veel kirja ei saanud. "Ei ole vahet, palju ma viskasin või mitu mööda läks. See ei ole korvpallis esmatähtis."

Milline oli Kriisa ülesanne tänases kohtumises? "Trennidega on rollid enam-vähem selgeks saanud. Meil on suhteliselt ühtlane koondis ja minu ülesanne ei olnud kindlasti enda peale võtta ja hakata asju lahendama. Mängisin satsile ja üritasin kaitses endast kõik anda ning see oligi põhiline."

Mis eesmärgid on Kriisal klubitasandil? "Meil hakkavad nüüd play-off'id ja eks ole näha, kui kaugele me seal lähme. /... / On mingeid variante ka mujale minna, aga selle peale mõtleb juba siis, kui hooaeg on läbi ja natuke puhatud."