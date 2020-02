Kristian Kullamäe: tuleb vastase kaitset tunnustada

"Ma arvan, et jäime rünnakul hätta. Nende kaitsele tuleb anda tunnustust: nad sundisid meid halbadele visatele ja nad said oma rünnaku jooksma ja sealt juba vabalt kolmesed ja meil oli kaitses raskusi," rääkis Kristian Kullamäe ERR-ile.

"Me jäime igasse olukorda sekundi võrra hiljaks ja sealt nad said vabad viskekohad ja sellise tasemega meeskonnal pole rohkem vaja, et pallid sinna korvi sisse toimetada. Ma arvan, et nad tundsid end teisel poolajal mugavalt."

Mida oodata korduskohtumisest Itaaliaga? "Nad hakkavad meid kaitses kindlasti agresiivselt võtma. Meil on vaja rünnakul selget pead säilitada - ise rünnakul häid viskekohti leida ja siis on suurem võimalus et läheb sisse ja meil on parem ka kaitses mängida. Täna jäime sellega hätta."

Eestil on nüüd kahest mängust kirjas üks võit ja üks kaotus. "Ma arvan, et huvitav kogemus. Saime ühe võidu kätte Makedoonia vastu, kes on tõenäoliselt meie suurim konkurent. Kindlasti tahtnuks kahte võitu, aga tuleb sellega rahule jääda, mis on."