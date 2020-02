Kristjan Kitsing: saali tulnud publik andis kõvasti juurde

"Esimene poolaeg oli meil väga hea, aga teisel poolajal kippusime kiirustama ja võtsime ennatlike viskeid. Seal veel ründeaega oli ja oleks võinud pikemalt ja rahulikumalt mängida. Ma arvan, et sinna läks see asi," kommenteeris Kitsing mängu ERR-ile.

Kas kiirustamine oli vastase tagasituleku põhjuseks? "Eks neil oli selg vastu seina, nad pidid juurde panema. Nad tulid riietusruumist kohe agressiivselt ja me ei suutnud kohe vastata. Nad said initsiatiivi ja said kontrolli."

Mis oli Kitsingu tänase viskekindluse taga? "Saali tulnud publik andis kõvasti juurde. See on kuues mees väljakul - suur aitäh, kõigile kes tulid. See aitab meid kõvasti."

Kuidas läheneda ülejäänud valiksarjale? "Makedoonia tuleb kindlasti kodus ära võtta, see on miinimumprogramm. Oleks me täna võitnud, oleks juba väga hästi."