Toijala: peame suvel kindlasti kokku tulema ja üht-teist lisama

Eesti korvpallikoondis alustas EM-valiksarja tähtsa 81:72 võõrsilvõiduga Põhja-Makedoonia üle, möödunud nädala pühapäeval jääid kodusaalis 81:87 alla Itaaliale.

"Kui keegi öelnuks mulle enne valiksarja nädalat, et võidate ühe mängu, siis ütlen, et võitsime selle õige," sõnas Toijala intervjuus ERR-ile. "Teel EM-finaalturniirile on vastasseis Põhja-Makedooniaga võtmetähtsusega. Loomulikult tahtsime ka Itaaliat võita, aga selline on sport ja nad olid pisut paremad."

Valiksari jätkub Eesti jaoks novembris kahe kodumänguga Venemaa ja Põhja-Makedoonia vastu. Et jätkata valiksarja edukalt, on Toijala sõnul vaja meeskonnal suvel ühiselt tööd teha.

"Me ei saa novembri mängudele vastu minna mõttega, et läheme lihtsalt paremaks. Tuleme suvel kindlasti kokku. Meil on plaanid läbi mõeldud, kuid kinnitamata. Veedame suvel kindlasti ühiselt aega. Praegu tegime ühe nädalaga, mida suutsime - selle ajaga pole võimalik kõiki tükke paika saada. Suve jooksul lisame üht-teist."