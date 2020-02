Kehva enesetundega võidelnud Vene: täna on tunduvalt rõõmsam olla

"Pärast mängu lõi eriti kehvaks ja ütleme nii, et oli töine öö," rääkis Vene laupäeval intervjuus ERR-ile. "Väga palju ei veetnud voodis aega. Enesetunne on täna parem kui eile, tunduvalt rõõmsam. Loodan, et homme on veel parem. Plaan on homme [Itaalia vastu] ikka korralikult teha."

Itaalia kõrgliigas mängival Venel on pühapäevasest vastasest hea ülevaade. "Nad ajavad üsna kiiret mängu, palju viskajaid, pea kõik suured viskavad," iseloomustas Vene.

"Tänapäeva korvpall, kiired otsused ja kiired lahendused. Eks me peame tempot rohkem kontrollima, Makedoonias see enam-vähem ka õnnestus. Kui oli vaja joosta, saime jooksma ja mõned hetked, kui oli vaja pidurdada, saime ka hoo maha tõmmatud. Homme on vaja hoida enam-vähem samasugust üldpilti, ei tea, kas päris võidu jooksma hakata on meile kõige parem."