Toijala ERR-ile: koondis tegi väga head tööd ja kasvas ühtseks meeskonnaks

"Olen väga õnnelik selle üle, kui hästi poisid koos võitlesid. Ütlesin mängu eel, et 50% sõltub taktikast ja 50% meeskonnaks olemisest ning nad tegid head tööd meeskonnaks kasvamises ja näitasid seda eile õhtul," rääkis Toijala intervjuus ERR-ile.

Kas see oli üllatav, et Kristian Kullamäe mängis Põhja-Makedoonia vastu nii hästi? "Muidugi on hea näha, et ta mängib nii hästi. Ma arvan, et selles meeskonnas on palju mängijaid, kes suudavad esile tõusta, kui aeg seda nõuab," jätkas Toijala.

"Olen ta üle õnnelik. Tal olid mõned head mängud ka Hispaanias ja seetõttu pole ma üllatunud, et ta seda suudab."

Järgmise EM-valikmängu peab Eesti koondis juba pühapäeval, 23. veebruaril koduses Saku Suurhallis kahekordse Euroopa meistri Itaalia vastu, kes alistas neljapäevases kohtumises Venemaa tulemusega 83:64.

"Itaalia näitas oma väärtust eile Venemaa vastu võites neid peaaegu kahekümne punktiga. Nüüd on meil treeneritel aeg teha oma töö ja hinnata Itaalia koosseisu ja teha luuretööd ning ette valmistada teistsugune taktika teistsuguse meeskonna vastu pühapäevaks," rääkis Toijala.

Küsimusele, kuidas hindas Toijala Rain Veidemanni panust meeskonda, vastas ta: "Me vajame Kristianilt palliga natuke tuge ja Põhja-Makedoonia pani talle palju survet peale. Veidemann ei esinenud avamängus võib-olla nii hästi, aga ma arvan, et ta võib seda teha juba pühapäeval."