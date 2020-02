EM-valiksarja avamängust jäävad eemale Treier ja Kurbas

"Neljapäeval ei mängi Kaspar Treier ja Tanel Kurbas. Kõik 14 meest pingutasid trennides kõvasti ja äärmiselt raske oli kaks meest välja jätta. Arutasime treeneritega pikalt, et leida parim tasakaal just mänguks Põhja-Makedoonia vastu ning langetasime otsuse," kommenteeris koondise peatreener, kes ei välista, et mänguks Itaalia vastu tehakse rivistuses muudatusi.

Koosseis Põhja-Makedoonia vastu on seega järgmine: Siim-Sander Vene (kapten), Kristian Kullamäe, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Kristjan Kitsing, Rauno Nurger, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Martin Dorbek, Henri Drell, Sander Raieste, Kregor Hermet.

Toijala sõnul tuleb võitmiseks mängida kiiret korvpalli. "Peame oma tempo peale suruma ja mängima agressiivselt. Ma ei taha, et me mängime nö. käsipalli, kus viis meest kaare taga palli söödavad. Vaja on teravust ja läbimurdeid."

Samuti loeb peatreener väikeseks eeliseks sügavamat pinki. "Makedoonia meeskonna põhiraskus langeb kuuele-seitsmele mängijale. Ma tahaks loota, et kõik meie 12 mängijat on täielikult valmis vajadusel liidrirolli võtma," sõnas Toijala."

Pall pannakse Skopjes Boris Trajkovski nimelisel spordiareenil mängu Eesti aja järgi täna kell 21.15.