Kullamäe ERR-ile: koondisel on väga hea kambavaim ja omavaheline keemia

"Ma arvan, et see oli hea meeskonnatöö ja tiimivaim seal taga. Ma arvan, et meil on väga hea keemia võistkonnal ja lihtsalt mul õnnestus eile natuke paremini, kui mõnikord mõnel muu päeval on õnnestunud. Kindlasti on see väga hea algus," rääkis 31 punkti korvi visanud Kullamäe intervjuus ERR-ile.

"Ma lihtsalt tahtsin näidata, et ma suudan mängida kõrgel tasemel. Minu jaoks on Eesti koondise esindamine väga suur asi ja ma naudin igat hetke, mis treener mulle platsil usaldab. Proovin sellest viimast võtta," jätkas Kullamäe, kes mängib igapäevaselt Hispaania esiliigas ja on seal veedetud aja jooksul kõvasti vormi parandanud.

Esimese poolaja järel hakkas Eesti koondise edu sulama. Mida oleks vaja teha teisi, et kätte võideldud edu teinekord hoida? "Ma arvan, et kaitses on vaja lauapallid kätte saada, kui vastane eksib. Me andsime neile liiga palju lisaviskeid," tunnistas Kullamäe. "Ma arvan, et kaitses tuleb lauapallid kätte saada ja siis on parem seis."

Järgmise kohtumise peab Eesti koondis juba 23. veebruaril Tallinnas, Saku Suurhallis kui vastu tuleb kahekordne Euroopa meister Itaalia. "Me ei ole veel sellele mängule keskendunud," tunnistas Kullamäe. "Homme on trenn ja eks treenerid teevad taustatöö ära ja räägivad meile, mida pühapäeval oodata võib ja mida me peaksime ise tegema, aga kindlasti läheme lahingut andma."

Kullamäe ei tahaks meeskonnast kedagi esile tõsta nii hea ega halva poole pealt. Tähtsaimaks peab ta võitu. "See oleks väga hea, kui saaksime kaks võitu kohe esimeses aknas kätte," jätkas Kullamäe. "Homme on meil kaks trenni ja siis paneme lahinguplaani valmis."