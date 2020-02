Kullamäe: pilvedesse ei tasu tõusta

"Täna kukkus lihtsalt sisse, mis siin muud ikka," alustas Kullamäe mängujärgset intervjuud Eesti ajakirjanikele endale omase rahuga. "Ei taha pilvedesse tõusta, pühapäeval on juba uus võitlus, see mäng tuleb nüüd ära unustada."

Teise poolaja alguses sai paremini minema Makedoonia, kes tegi seisult 50:28 võimsa vahespurdi. Murdepunkti tõi just Kullamäe, kes pärast mitmeminutilist mõõna rünnakul ohjad enda kätte võttis. "Olime tegelikult rasketel hetkedel nagu üks meeskond ja tulime mõõnadest kenasti välja. Täna oli minul lihtsalt hea viskepäev, äkki pühapäeval on kellelgi teisel."

Vastaste kogenud tagamees, 32-aastane Vojdan Stojanovski töötles Kullamäed päris korralikult. Eestlane sellest suurt numbrit ei teinud. "Teisel poolajal hakkas ta agressiivsemalt mängima, aga ei midagi erilist."

Kullamäe sõnul toimis meeskonnatöö vaatamata vähesele ettevalmistusele hästi. "Üldjoontes on meil lihtne mänguplaan, tahame omad asjad ära teha. Praegu saavad kõik üksteisest aru ja rollid on jaotatud. Rünnakul olime täna tublid," kiitis mängujuht.

Kuigi Eesti kontrollis mängu tasub Kullamäe sõnul siiski valvsad olla. "Nad said päris palju vabalt panna aga ei visanud sisse. Rahvas hakkas mingil hetkel neile juba vilet andma ja eks see neile omakorda pinged peale. Teisel poolajal muidugi näitasid, et seal on kõvasti klassi ka."

Järgmise kohtumise peab Eesti koondis juba 23. veebruaril Tallinnas, Saku Suurhallis kui vastu tuleb kahekordne Euroopa meister Itaalia. Meie alagruppi kuulub veel ka Venemaa, kellega eestlased mängivad novembris.