Treier pääses mänguks Itaalia vastu koondise koosseisu

"Rõhku panime eelkõige enda tegemistele," rääkis kahel laupäeval toimunud trennist ERR-ile meeskonna abitreener Indrek Reinbok. "Vaatasime üle, kuidas meil Makedoonias läks; parandasime, mida parandanda andis, võtsime uusi asju juurde, tutvusime vastase tegevusega. Selline see plaan on."

"Vastane on suhteliselt sarnane meile, nii koosseisu kui mängupildi mõistes," jätkas Reinbok. "Itaalia tuleb noorenenud koosseisuga, kõik mängijad on väga näljased, mängivad hea energiaga. Vahepeal paistab, et nad ei tee kõige targemaid otsuseid, aga nad on väga võitluslikud, väga kiired. Kindlasti peame vastama samaga, et oleks samasugune energia, nagu oli Makedoonias. Neid peame piirama sellega, et ei lase olla kiired, ei lase mängida korvi all. Sellest peaks piisama."

Reinbok kinnitas, et Eesti koondise koosseisust jäid välja Tanel Kurbas ja Rait-Riivo Laane, viimase asemel pääseb Itaalia vastu nimekirja Kaspar Treier.