21-aastane Casper Ruud tegi tenniseajalugu

Finaalis alistas Ruud kindlalt 6:1, 6:4 portugallase Pedro Sousa.

Õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud Sousa sai poolfinaalist mänguta edasi, kuna turniiril kõrgeimat paigutust omanud argentiinlane Diego Schwartzman oli sunnitud vigastuse tõttu turniiri pooleli jätma. Sousa kerkis tänu karjääri esimesele ATP finaalile värskes edetabelis 145. realt 107. positsioonile.

Ruudile oli see karjääri teine ATP turniiri finaal, mullu aprillis pidi ta USA-s tunnistama Tšiili mängija Christian Garini 7:6 (4), 4:6, 6:3 paremust.

"See on suurepärane tunne. See on see, millest kõik mängijad unistavad," õhkas Ruud pärast karjääri esimest turniirivõitu. "Olen juba praegu enda karjääriga väga rahul, kuigi tean, et olen alles noor. Buenos Aires jääb alatiseks minu jaoks väga eriliseks kohaks."

Tänu edukale turniirile möödus Ruud nüüd kahes arvestuses enda treenerist isast Christian Ruudist, kes oli seni Norra kõigi aegade edukaim meestennisist – 47-aastane Christian Ruud jõudis enda mängijakarjääri tippaegadel ehk 1995. aasta oktoobris maailma edetabelis 39. kohale, Casper Ruud aga jõudis nüüd isast mööda, tõustes edetabelis 34. kohale (eelmise nädalaga võrreldes tõusis ta 11 kohta). Lisaks ei õnnestunud Christian Ruudil ühtegi ATP turniiri võita, küll aga võidutses ta 12 ATP Challengeri turniiril.

Slämmiturniiride tulemuste osas on isal poja ees veel eelis – Christian Ruud jõudis 1997. aasta Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali, Casper Ruudi senine parim tulemus on kolmas ring, sellega sai ta hakkama mullustel Prantsusmaa lahtistel, kus tema teekonna peatas Roger Federer.

"See on väga äge. Nüüd on mul parem edetabelikoht kui temal ja mul on ATP turniirivõit, sain nädalaga temast kahes arvestuses mööda," muheles Casper Ruud. "Kahjuks pole isa siin kohapeal, aga tean, et ka tema naudib seda hetke ja loodetavasti on ka uhke. Ilmselt on ta rahul, et tema tulemuse tegi üle tema enda poeg. Kuna ta on ka osaliselt minu treener, saame koos selle saavutuse üle rõõmustada."

"Muidugi on see suur asi. Väga paljud mängijad ei jõua enda karjääri jooksul ATP turniirivõiduni, mina ka ei saanud sellega hakkama. Aga tema tegi seda juba 21-aastaselt. Muidugi olen väga uhke," rõõmustas Christian Ruud.