Kontaveit võidust Svitolina üle: mängisin väga head tennist

Teises mängus läksid vastamisi riikide esireketid, ning seal alistas Kontaveit maailma neljanda reketi Elina Svitolina 6:3, 6:7 (5), 6:2. "Mul ei olnud selles mängus midagi kaotada. Läksin nautima – oli nii hea kodupublik ja mul oli väljaku peal hea tunne. Mängisin väga head tennist."

"Vastane on ilmselgelt top 10 mängija ja mängib väga head tennist ja ma suutsin enda mängu väga hästi mängida."

Millise hinnangu annab Kontaveit enda võistkonnakaaslastele? "Elena [Malõgina] ja Katriin [Saar] on aastaga palju arenenud ja mängivad kindlasti paremini kui eelmine aasta. Nad on veel noored ja loodan, et nende areng jätkub. Mul on väga hea meel, et me suutsime üldse siia üleminekumängudele saada. Paarismängus jäi küll väga palju puudu, aga arvan, et see on küllaltki positiivne."

Mida turniirilt kaasa võtta? "Head mängud, head võidud, selline positiivne emotsioon kodupubliku ees ja natuke enesekindlust ka."