Svitolina Kontaveidist: ta mängib väga ägedalt ja on oma taset tõstnud

Ukraina koondise täheks on maailma neljas reket Elina Svitolina. 25-aastane tennisist on võitnud karjääri jooksul 13 WTA turniiri. Mullu jõudis ta suure slämmi turniiridel kahel korral poolfinaali - New Yorgis peatas ta teekonna poolfinaalis Serena Williams ja eelnevalt Londonis Simona Halep. Et teha samm edasi tõi ta sel aastal oma treeneritetiimi Küproselt pärit varsema tippmängija Marcos Baghdatise.

"Viimased kolm aastat olen lõpetanud maailma esikümnes ja see on minu jaoks suur progress," ütles Svitolina intervjuus ERR-ile. "Olen väga rõõmus, et liigun heas suunas. Muidugi on suure slämmi turniirid prioriteediks. Lisasin nüüd Marcos Baghdatise oma tiimi."

Kahel eelmisel aastal Austraalia lahtistel veerandfinaalides mänginud, kuid tänavu kolmandas ringis hilisemale finalistile Garbine Muguruzale alla jäänud Svitolina ütleb, et naiste tennises on tipud tõstnud just füüsilist taset ning kõrge tulemuse toob eelkõige hea tervis ja stabiilsus. Naiste suure slämmi turniiridel on järjest olnud erinevad võitjaid.

"See on kõigile suureks motivatsiooniks, et on palju erinevaid võitjaid," jätkas Svitolina. "Praegu on kõik füüsiliselt hästi tugevalt edasi läinud ja väga raske on juba esimesest ringist alates. Seetõttu on vaja olla stabiilne ja omada head

tervist, et võistelda stabiilselt kogu aasta. See on tänavu minu eesmärgiks ja püüan hästi mängida suure slämmi turniiridel.

Kahel viimasel aastal on Svitolina jõudnud aasta lõpus WTA finaalturniiril otsustava matšini ning tunamullu ka võitis finaalturniiri.

Laupäevases play-off'i kohtumises mängib ukrainlanna suure tõenäosusega Eesti esireketi Anett Kontaveidiga.

"Anetti tean juba piisavalt kaua. Ta mängib väga ägedalt ja on taset tõstnud viimaste aastate jooksul," ütles Svitolina. "Näen teda pea igal turniiril, kus mängin.

Ta näitab stabiilseid tulemusi. Eesti tiimile on ta esmaklassiline mängija."

Laupäevased mängud algavad kell 13.