Kontaveit: mul midagi kripeldama ei jäänud

"Muidugi alati tahan võita, aga vastane mängis väga-väga head tennist. Mul midagi kripeldama ei jäänud. Ma andsin endast parima. Ma olen superrahul sellega, kuidas ma olen mänginud, kuidas olen võidelnud. Tunnen, et mu tennis areneb ja läheb paremaks," lausus Kontaveit pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele.

Enne tähtsat kohtumist ta liigseid pingeid ei tundnud. "Ma tundsin ennast täiesti okeilt. Minul ju võidukohustust ilmselgelt ei olnud. Ma ei tundnud end kuidagi kehvasti või väga närvilisena," lausus Kontaveit.

Kanepi endine treener ja Eesti tennisenaiskonna kapten Märten Tamla on maininud, et Nigel Searsi juhendamisel on paranenud Kontaveidi mängus vaimne pool. "Ma arvan, et see on kombinatsioon Nigeli abist ja ma saan ise ka natuke vanemaks ja kogenumaks. Harjun nende situatsioonidega, tean, kuidas olla ja mida teha," kommenteeris mängija ise.

"Aga Nigelist on kindlasti suur abi. Ta on seda mitu korda mitme mängijaga läbi teinud ja tal on mulle väga palju informatsiooni anda. Saab mind aidata, kuidas mingites olukordades käituda või kuidas paremini toime tulla millegagi."

Kontaveidi hooaeg jätkub järgmisel nädalal Tallinnas toimuva Föderatsioonide karikaturniiri Euroopa-Aafrika tsooni esimese grupi mängudega, kus kõigepealt tuleb alagrupis vastamisi asuda Itaalia, Austria ja Kreekaga.